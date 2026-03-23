◆米大リーグオープン戦エンゼルス５―１３ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、走者一掃の３点適時二塁打を放つなど、３打数１安打３打点、１四球だった。大谷は初回先頭の１打席目は中飛に倒れたが、同点の３回１死二塁では四球を選んで出塁。６点