第72回臨床検査技師国家試験の実施日程と概要 試験日 2026年（令和8年）2月18日（水） 合格発表 2026年（令和8年）3月23日（月）午後2時 厚生労働省サイトの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。＞国家試験合格発表｜厚生労働省 第72回臨床検査技師国家試験の結果速報 受験者数 合格者数