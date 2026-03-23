「アイドルマスター sideM」の山下次郎役や「あんさんぶるスターズ！」の南雲鉄虎役で人気を博す声優の中島ヨシキさんが、自身のSNSを更新。結婚を報告しました。【写真を見る】【 声優・中島ヨシキ 】結婚を報告ファンへの配慮に「さすが」の声 『あんスタ』などで活躍中島さんは、「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます。お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされてい