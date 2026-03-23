GiRLS by PEACH JOHNから、世界中で愛される「パワーパフ ガールズ」との初コラボコレクションが登場♡ポップでガーリーな世界観をそのまま落とし込んだ、ここでしか手に入らない特別なアイテムがラインナップされています。毎日のインナーやおうち時間をもっと楽しく彩ってくれる新作は、見た目の可愛さだけでなく着心地にもこだわりがたっぷり。注目のアイテムを詳しくご紹介します。 人気