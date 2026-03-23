フラワーパーク「とっとり花回廊」で咲き始めた早咲きの桜「春めき」を見る家族連れ＝20日、鳥取県南部町日本最大級のフラワーパーク「とっとり花回廊」（鳥取県南部町）で、早咲きで強い香りが特徴の桜「春めき」が咲き始めた。大ぶりの花から漂う優雅な匂いが視覚障害者も楽しめる桜として知られ、来場者を魅了している。28日からは「桜まつり」が開幕する。「春めき」は「春めき財団」（神奈川県南足柄市）の理事長を務める