先行きが見えない時代、ビジネスを成功に導く最大のカギは「コミュニティ（信頼できる仲間）」の存在だと主張する、資産数百億円の実業家・嶋村吉洋氏。では、その「仲間」とは一体どこで見つかるのでしょうか。実は、日常の何気ない瞬間にこそ、強力なネットワークを築くチャンスが潜んでいるようです。同氏の著書『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』（プレジデント社）より、あるタクシー運転手との