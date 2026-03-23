「さくらねこの日」だった3月22日。神戸市内の企業が公式Xに投稿した架空の画像が、ネット上で大きな反響を呼んでいます。【写真】ネットで拡散中の「猫耳の器」「みんな欲しいのかにゃ…？」猫耳の器にファン盛り上がり老舗駅弁メーカーの淡路屋（本社、神戸市東灘区）が投稿したのは、白地の壺のふちにピンク色の猫耳が付いた器。「猫耳と色が特徴的でとーーってもかわいく仕上げた『さくらねこ』仕様のたこつぼこのつぼも