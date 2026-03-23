「本物の赤ちゃんどーれだ？」と題した、まるで赤ちゃんがたくさんいるかのような子どもたちの遊びがInstagramで話題になりました。投稿したのは、5人兄弟のママ（@twins_5kids）。7歳、5歳のお兄ちゃんたちの発想力に「全員参加でおもしろい遊びを考え出すのが素敵」「一生懸命な努力がいいですね」と反響が寄せられています。【動画】衝撃！本物の赤ちゃんはどーれだ？「本物の赤ちゃんどーれだ？って。またやりだした（笑）」と