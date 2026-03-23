子どもが同級生の友達と遊ぶとき、友達の妹や弟が一緒にくることもあるでしょう。お姉ちゃんやお兄ちゃんが遊んでいるのが楽しそうに見えれば、下の子も遊びたいと思うものですね。でも下の子の態度が悪いと、遊びにこられた方は困ります。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『うちの子の友達（姉は小6、妹は年長）が姉妹で家に遊びにきます。友達は礼儀正しくいい子です。問題は妹の方で、わが家で遊