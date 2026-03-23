菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。菅沼にとっての今季初戦「Vポイント×SMBCレディス」を首位と4打差の単独7位でフィニッシュしたことを投稿した。【写真】好調な滑り出しを見せた菅沼菜々、両手ハートでニッコリ「開幕戦！」「7年目？初めて開幕戦で予選通過しました〜！」と記すと、続けて「予選通過しただけでも嬉しかったのに、優勝争いでした！笑」と楽しそうに振り返っていた。「今年は感覚も良く、飛距離も伸びてて楽