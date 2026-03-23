柔道グランドスラム（GS）トビリシ大会の女子63キロ級で優勝した嘉重春樺（26＝ブイテクノロジー）と女子70キロ級3位の田中志歩（28＝JR東日本）が23日、成田空港に帰国した。昨年の世界選手権覇者で今年の世界選手権（10月、バクー）代表内定済みの嘉重は、4試合を勝ち抜いて圧倒的な強さで優勝。得意の寝技だけではなく、準々決勝では大外刈りで一本勝ちを収めるなど強化してきた立ち技も披露した。大会前には「立ち技がどこ