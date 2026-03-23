山梨学院５―３長崎日大第９８回選抜高校野球大会第４日の２２日、５年連続９度目出場の山梨学院は１回戦で長崎日大（長崎）と対戦し、５―３で勝利した。一回、菰田陽生選手の本塁打で先制。菅原歩夢選手の左適時打やスクイズなどを絡めた打者９人の猛攻で、この回一挙５点を奪った。投げては、渡部瑛太投手が七回途中までで自責点０の好投をみせた。２回戦は第８日の２６日、第１試合で大垣日大（岐阜）と対戦する。渡部好投、