英明５―３高川学園（１回戦＝２３日）英明（香川）は四回、矢野、榎本の連続適時打などで３点を先行。犠打を効果的に使い、６安打ながら５点を挙げて逃げ切った。高川学園（山口）は守備のミスが失点に直結。打線は九回に２点をかえす粘りを見せたが、及ばなかった。