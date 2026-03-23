◇オープン戦ドジャース13─5エンゼルス（2026年3月22日カリフォルニア州アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打3打点で途中交代。チームは3回に一挙10点を奪うなど、11安打13得点で大勝しオープン戦20勝8敗となった。初回の第1打席は相手先発・クラセンに対し、1ボール1ストライクからの3球目、少し浮いたチェンジ