【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの井上咲楽が3月22日までに、自身のInstagramを更新。実家の台所を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「レストランの厨房みたい」“プロ仕様”の広々実家台所◆井上咲楽、実家台所での料理動画公開井上は「実家で試作！試作！試作！」とつづり、台所からライブ配信を行った際の動画を投稿。調理器具が機能的に整理され、ビルトイン型の大きなコンロが並んだ広々とし