【モデルプレス＝2026/03/23】元AKB48の岡部麟が3月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開した。【写真】29歳元AKB48「キラキラアイドル感すごい」膝上ミニスカで美脚スラリ◆岡部麟、ミニスカ衣装ショット公開岡部は、20日に開催された「ホリ？NS歌謡祭2026」に出演したことを報告し、「AKBづくしで楽しくて幸せな時間でしたぁ！現役の時に叶えられなかった先輩たちと歌えて嬉しい」とコメント。ベレー