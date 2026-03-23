【モデルプレス＝2026/03/23】カリスマトレーナーのAYAが3月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのスポーツウェア姿を公開した。【写真】第1子妊娠の41歳美女「スタイルキープ出来ててすごい」美脚見せショーパンスポーツウェア姿◆AYA、ショーパンスポーツウェア姿公開AYAは「渋谷・表参道Women’s RUN 2026」「そして今年は妊娠中という事で皆さんと一緒に走れなかったのが本当に残念…全力応援に徹しました 来年は絶対