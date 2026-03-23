移住体験ツアー参加者の“リスナー社員”のみなさんと、秩父市移住相談センターの地域おこし協力隊・伊藤広高さん、パーソナリティの浜崎美保TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜 17:00〜20:00）。本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして“リスナー社員”のみなさんと一緒に日々のリアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。3月12日（木）放送のコーナー「スカロケ移住推進部」