家族が喜ぶ「唐揚げ」。おうちの定番味つけに飽きてきたら、ぜひ一度試してほしい下味バリエをご紹介します。 ▼ごま油の風味が食欲そそる しょうゆや鶏ガラベースの下味にごま油を加えて風味豊かに。薄力粉と片栗粉を2回に分けて加えるのもカリカリに仕上げるポイントです。 ▼レモンバジルで香り豊かに さっぱりした唐揚げが食べたいときにおすすめ。鶏むね肉でもしっとり仕上がるコツが満載です。 ▼万能白だしで作るから