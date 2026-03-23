スポーツ向けサポート・ケア製品ブランドの「ＺＡＭＳＴ（ザムスト）」を展開する日本シグマックス株式会社は２３日、巨人・岸田行倫捕手とアドバイザリー契約を締結したと発表した。岸田はパフォーマンスアップや疲労対策を目的として腕用のコンプレッションスリーブの「アームスリーブ」を入団後から使用。ザムストはけが予防やコンディショニングにおいてサポートしていく。同社を通じて岸田は「この度、契約を結んでいた