物価高騰が続く中、子ども食堂の支援に役立ててもらおうと大分県大分市の自動車販売会社が23日、「フードバンクおおいた」に食料品などを贈りました。 この活動は子ども食堂に食料品などを無償で提供する「フードバンクおおいた」を支援しようと大分日産自動車が社会貢献活動の一環で行っているものです。 今回で3回目となり、23日は橋本仁社長が「フードバンクおおいた」を運営する県社会福祉協議会に調味料