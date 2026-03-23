俳優の北川景子（39）が23日、都内で開催された「キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新CM発表会」に登壇。新年度の目標を語った。【全身ショット】お似合いです！白基調のパンツスタイルで登場した北川景子イベントでは新年度の目標についての話題に。北川の長女は4月から幼稚園の年長になるため、「幼稚園生活最後の年。1日1日を大切に過ごしたいなと思います」と母の顔を見せた。そして「新年度からも元気に家庭を回してい