東京ドームは、同球場内でしか食べることのできない読売ジャイアンツ監督・コーチ・選手の「プロデュース弁当」「プロデュースグルメ」の2026年ラインナップを発表した。【ほか写真多数】川相コーチプロデュース『川相昌弘×柿家すし どんまつ 岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼 ダブルで美味しい川相塾グルメ』「プロデュース弁当」は、新たに大勢、山崎伊織（※崎=たつさき）が追加。「プロデュースグルメ」は、川相昌弘コーチ