「選抜高校野球・１回戦、英明５−３高川学園」（２３日、甲子園球場）高川学園はミスが響き英明に敗れ、同校のセンバツ初勝利は持ち越しとなった。四回に連続四球からバント処理のミスで先制点を献上すると、さらに連続タイムリーで突き放された。五回にも四球がからんで追加点を奪われると、七回にも悪送球が適時失策となってダメ押し点を献上してしまった。打線は六回に三沢のタイムリーで１点をかえし、九回に反撃する