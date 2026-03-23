タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。夫との関係が変化したことを明かした。夫へのストレスから体調不良を引き起こす「夫源病（ふげんびょう）」を発症し、結婚41年目から始めた別居生活が今年8年を超えた上沼。この日は中東情勢や石油価格の変動に触れながら「考えたら、何にもなかった時代を生きてきてるわけやんか、先祖は。ちょっと見習わなアカン」と、節約