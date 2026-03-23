ミュージシャンの野宮真貴（66）が23日までに自身のインスタグラムを更新。女優の小泉今日子(60)らと撮影した写真を公開した。「野宮真貴バースデー＆45周年前夜祭『女は女である。』@billboardlive_osaka公演も楽しく終了！来てくれた皆さん、本当にありがとう!」とライブの成功を報告。「東京に引き続き、お忙しい中駆けつけてくれたスペシャルゲストの小泉今日子さん@asatte2015にも大感謝ですガールズバンドも