タレントの梅宮アンナが２３日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。２４年に乳がんを公表し、右胸とリンパ節を切除したが、この日は左右の胸の大きさがわかるチューブトップ型のワンピースで登場した。アンナは２４年に浸潤性小葉がんという、希少がんで、右胸とリンパ節を切除。この日は両肩もデコルテも露わな白いチューブトップ型のミニワンピース姿で登場。胸部分はリボンがついているが、体の線はしっかり出るため、左右