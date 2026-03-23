富士製薬工業は全般波乱相場のなか続落。連休前１９日取引終了後、２６年９月期の中間配当を２１円から２３円に増額修正すると発表した。期末配当の２６円をあわせ、年間合計では４９円（前期４５円５０銭）となる見通しだ。 出所：MINKABU PRESS