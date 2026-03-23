新電元工業が大幅続落している。１９日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を５８億円から４８億円（前期２４億３６００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。 売上高１１１７億円（前期比５．５％増）、営業利益３５億円（同２７．３倍）は従来見通しを据え置いたものの、３月９日に発表したキャリアデザインサポートの実施と遊休資産の売却に伴う特別損失を計上することから下