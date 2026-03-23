コタが底堅い動きとなっている。１９日の取引終了後に自社株２１０万３２００株（消却前発行済み株数の６．３９％）を３月２７日付で消却すると発表しており、好材料視されている。消却後の発行済み株数は３０８３万１４６３株となる。 出所：MINKABU PRESS