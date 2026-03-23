やめたほうがいいとわかっていてもやめられない。−−きっと、誰もが心当たりがあるのでは？ ついつい食べてしまう夜のおやつ、在宅勤務中に口寂しさを紛らわすために手が伸びてしまうお菓子……。 いきなり全てをやめるのは難しいかもしれないけど、間食で体に良いものを取り入れられたらうれしいですよね。今回は“やめたいけどやめられない”意志よわ編集者Aが見つけた、おやつで簡単に摂ることができる、腸を整える成分が