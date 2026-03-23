■上位3チームが全国大会出場3月14、15日に「JA全農杯全国小学生選抜サッカーIN関東」が栃木県・佐野市運動公園で行われた。関東大会には関東1都7県の県大会上位2チーム、計16チームが出場。4チーム1組で総当たり1回戦を行い、各組の上位2チームが決勝トーナメントに進んだ。関東大会の上位3チームは、5月3〜5日に横浜市で開催される全国大会（JA全農杯 全国小学生選抜サッカー決勝大会）への出場権を得る。大会には、チーム