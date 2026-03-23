イングランド代表の招集メンバーに変更がありそうだ。22日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。3月28日にウルグアイ代表、同31日に日本代表との対戦を控えているイングランド代表は、20日に今活動に臨むメンバー35名を発表した。このメンバーに含まれていたFWエベレチ・エゼ（アーセナル）だが、22日に行われたマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝（●0−2）を負傷で欠場した。状態に注目が集まっているなか