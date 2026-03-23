Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、MV撮影時のオフショットを公開。“影”が『チェンソーマン』のマキマを彷彿とさせると注目を集めている。 【写真＆動画】三つ編みヘアの佐久間大介／Snow Man「BANG!!」MVティザー映像／『チェンソーマン』に登場するキャラクター・マキマ ■佐久間大介「俺の影がマキマさんすぎたw」 佐久間は「#BANG!! のMV撮影時の 俺の影がマキマさんすぎたw」とつづり、1