あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、駅の名前が入っている有名人＞ １位横浜流星２位品川祐３位上野樹里４位目黒蓮５位渋谷凪咲６位神田正輝７位松山千春８位サンプラザ中野くん９位大久保佳代子 ＜視聴者プレゼント＞内山味噌店の「食パンラスク」をプレゼント！