★春の絶景を探しに 埼玉県・秩父で鉄道旅！★ 総距離７１．７ｋｍ、埼玉県北部を東西に横断するローカル鉄道で、今しか楽しめない景色を楽しむ日帰り旅行をご紹介！ ＜出演者＞田中律子・小峠英二・西村瑞樹（バイきんぐ）・風間俊介 【今回ご紹介した場所】 ★秩父鉄道（熊谷駅から親鼻駅）【ふかや花園駅】・深谷テラス・ふかや花園プレミアム・アウトレット（あまりんいちごスイーツフェア・あそぼ！ガリ