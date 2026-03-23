【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DREAMS COME TRUEの19thオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』のライブツアーが、3月21日・22日の神奈川・横浜アリーナ公演を皮切りにスタートした。 ■アルバムに収録された全14曲を“ひとつながりの音楽”として表現 初日のレポートということで、セットリストや演出の詳細を書くのは控えるが、ライブを観たあとの率直な感想を記すと、今まで観たことの