★進化がすごい！ 北関東のサービスエリアを調査！★ ドライブ旅での立ち寄り情報！ 桜前線北上中！北関東はこれからがお花見ハイシーズン！それに合わせて、今北関東のドライブのオアシスサービスエリアが進化真っ最中ということで、サービスエリアの最新情報を調査！ ＜出演者＞やす子・高島礼子・濱口優（よゐこ） 【今回ご紹介した店舗】 ★佐野サービスエリア（上り）栃木県佐野市黒袴町字東山 ★麺