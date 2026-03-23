23日14時現在の日経平均株価は前営業日比1860.10円（-3.49％）安の5万1512.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は64、値下がりは1509、変わらずは10と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を323.56円押し下げ。以下、ファストリ が165.26円、東エレク が112.31円、中外