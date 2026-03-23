台湾のYahoo！スポーツは23日、米大リーグのドジャースが韓国人のキム・ヘソン内野手の開幕マイナー落ちを決定したことに韓国メディアが強烈な不満を表明したとする記事を掲載した。ドジャースは22日、キムを3Aオクラホマシティへ降格させると発表した。記事はまず、キムについて、今年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場し、打率．083に終わったものの、日本戦で一時同点に追いつく2ランを放って存