◇MLBオープン戦レッドソックス 6-3 パイレーツ(日本時間23日、レコン・パーク)レッドソックスの吉田正尚選手がチーム合流後初安打を含む2安打2打点の活躍を見せました。『3番・指名打者』で先発出場した吉田選手は初回、1アウト2塁のチャンスで打席に。ここで2ボールからの3球目、高めのストレートをレフトへはじき返し先制タイムリー2ベースとしました。その後2打席凡退して迎えた同点の8回、ノーアウト1、2塁からインローの