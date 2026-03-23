教員グループが盗撮画像を共有していた事件で、グループを開設した名古屋の元小学校教諭に対し、検察が懲役4年を求刑しました。起訴状などによりますと、名古屋市の元小学校教諭・和田（旧姓森山）勇二被告（42）は、おととしから去年にかけて9歳の女子児童の下着を盗撮し画像を共有したほか、女子児童のリコーダーや赤白帽を自宅に持ち帰り、体液をつけた罪などに問われています。きょうの裁判で検察側は、「教師自体の信頼を損な