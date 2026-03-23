22日（日）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）が2025-26シーズンのレギュラーシーズン（RS）全日程が終了し、最終順位、リーダーズ表彰が決定した。 最終順位は、東地区が北海道イエロースターズ（勝率0.89％、25勝3敗75ポイント）、西地区がクボタスピアーズ大阪（勝率0.79％、22勝6敗66ポイント）の戦績でそれぞれRS1位に輝いた。各地区上位2クラブは、4月11日（土）に