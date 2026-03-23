「選抜高校野球・１回戦、英明５−３高川学園」（２３日、甲子園球場）英明が相手のスキをつき、効果的に得点を重ねて３年ぶりとなる初戦突破。四国勢が敗れる中、唯一２回戦に進出した。英明は四回、連続四球で好機を作ると、敵失で先制点をあげた。さらに連続タイムリーで一挙３点を先制すると、五回にも着実に得点。八回にも敵失で追加点を奪い、ダメ押しした。投げては先発の冨岡が丁寧な投球で高川学園打線を抑えた。