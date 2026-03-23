北朝鮮の国会に当たる最高人民会議が開かれ、金正恩総書記が国家元首である「国務委員長」に再び選ばれました。北朝鮮の国営メディア朝鮮中央通信はきょう、国会にあたる最高人民会議で金正恩総書記が国家元首である「国務委員長」に選ばれたと報じました。最高人民会議はきのう始まり、今回の再任は全国民の「一致した意思と念願」を反映しているとしています。また、常任委員長には、崔竜海氏の後任として趙甬元党政治局常務委員