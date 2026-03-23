テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は23日の放送で、21日に韓国・ソウルの光化門広場で復帰公演「BTS THE COMEBACK LIVE−ARIRANG」を開催したBTSについて報じた。BTSは13年にデビューし、「Dynamite」や「Butter」などヒット曲を連発し、世界的な人気を誇る。一方、22年からは兵役のため、各メンバーが芸能活動を休止し、昨夏にメンバー全員が兵役義務を終えた。20日に新アルバム「ARIRANG」を発売。21