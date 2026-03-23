3月22日、料理検索アプリ「クックパッド」が公式サイトを更新し、新サービス「レシピスクラップ」に関する声明を発表した。このサービスに対して、料理研究家のリュウジが苦言を呈し、波紋を呼んでいる。リュウジは21日のXで《クックパッドの新機能酷すぎる InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステムこっちは必死で