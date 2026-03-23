Image: DESCENTE 機能性と快適性のコラボです。DESCENTE×INOV8「RECOLITE 190 UNI DS」は、イギリスのオフロードシューズブランド「INOV8（イノヴェイト）」と「DESCENTE（デサント）」のコラボモデルです。INOV8のアウトドアサンダル「レコライト 190 UNI」に、DESCENTEの都会的なエッセンスをプラスしています。 Image: DESCENTE