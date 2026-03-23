落ち着きがあり、上品な雰囲気が漂う「ネイビー」。大人コーデにもなじみやすく、きれいめにもカジュアルにも取り入れやすいカラーです。今回は、【ユニクロ】のネイビーアイテムに注目。40・50代のコーデを品よくおしゃれに見せてくれそうな、頼れるアイテムをご紹介します。 ボーダーポロで大人カジュアル 【ユニクロ】「スムースコットンポロセーター」\1