近年はイギリスやヨーロッパ各地でカモメが都市部にも進出し始めており、人間の食べ物がカモメに奪われることが多発しています。イギリスなどに分布するヨーロッパセグロカモメを対象にした実験では、テイクアウトの食品パッケージに「目玉」を描くことで、カモメによる食品強奪を減らすことが可能だと示されました。Evaluating Aversion to Eye‐Like Stimuli as a Foraging Deterrent in Urban European Herring Gulls - Kelley